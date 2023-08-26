ЗСУ досягли успіхів на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW

По всій ліній фронту точаться важкі бої. Збройні сили України продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку та досягли невизначеного успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 серпня, показують, що російські війська просувалися на захід від Ковалівки (14 км на південний захід від Сватового).

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росіяни після місяця запеклих боїв і значних втрат перекидають новосформовані бригади та дивізії на Куп’янський та Лиманський напрямки для відновлення активних наступальних дій.

Російські джерела стверджували, що 25 серпня українські війська здійснили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили нібито відбили українські атаки поблизу Синьківки Харківської області та Сергіївки Луганської області.





Бої у Донецькій області

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута. Російські джерела стверджували, що українські сили атакували поблизу Курдюмівки та Кліщіївки.

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції в районі Бахмута. Український Генштаб повідомив, що росіяни провели невдалі наступальні операції поблизу Кліщіївки. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська атакували поблизу Веселого.

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк, але 25 серпня не просунулися вперед. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні операції на південь від Авдіївки, поблизу Первомайського, Мар’їнки та Авдіївки і на північний схід від Новомихайлівки.





"Південна вісь"

У Генштабі України повідомили, що 25 серпня українські сили відбили російські атаки поблизу Вугледара (30 км на південний захід від міста Донецьк).

Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили проводили наступальні операції поблизу Приютного та Урожайного, і в напрямку Старомлинівки.

Російські джерела, включаючи батальйон "Восток" продовжують висловлювати занепокоєння щодо вразливості Росії перед можливими майбутніми українськими наступальними операціями в районі адмінкордону Донецько-Запорізької областей.

Українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 25 серпня.

Генштаб України повідомив, що ЗСУ продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку та досягли невизначеного успіху в напрямку Новоданилівка – Новопокропівка і Мала Токмачка.

Міністерство оборони Росії повідомило, що російські війська буцімто відбили п'ять українських штурмів у невизначених районах на заході Запорізької області.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська продовжували наступальні дії на схід від Роботиного та в напрямку російських тилових рубежів оборони на захід від Вербового.