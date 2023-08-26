ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 260 270 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 260 270 (+640) человек ликвидировано;
- танков - 4390 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 8539 (+18) ед.;
- артиллерийских систем - 5379 (+18) ед.;
- РСЗО - 726 (+2) ед.;
- средства ПВО - 497(+2) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 316 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4367 (+11) ед.;
- крылатые ракеты - 1411 (+2) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7823 (+33) ед.;
- специальная техника - 804(+2) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 26.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишет Институт изучения войны (ISW), сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои. Наши воины продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении и добились неопределенного успеха.
Тем временем российские оккупанты понесли значительные потери при недостаточной поддержке на островах в дельте Днепра, расположенных в Херсонской области.
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