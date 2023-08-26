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ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Суббота 26 августа 2023 08:13
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ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 260 270 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 260 270 (+640) человек ликвидировано;
  • танков - 4390 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8539 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем - 5379 (+18) ед.;
  • РСЗО - 726 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 497(+2) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4367 (+11) ед.;
  • крылатые ракеты - 1411 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7823 (+33) ед.;
  • специальная техника - 804(+2) ед.

ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 26.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишет Институт изучения войны (ISW), сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои. Наши воины продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении и добились неопределенного успеха.

Тем временем российские оккупанты понесли значительные потери при недостаточной поддержке на островах в дельте Днепра, расположенных в Херсонской области.

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