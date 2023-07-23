ЗСУ знищили ще 630 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 241 960 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 23.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські удари по складах у тилу ворога успішно знижують можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів.
Тим часом наші воїни також продовжують контрнаступальні операції на півдні країни, а також на північ і південь від Бахмута.
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