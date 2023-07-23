Удари ЗСУ по складах у тилу ворога знижують можливості логістики росіян, - ISW
Кампанія ЗСУ з "перехоплення" російських військових об'єктів у тилу успішно знижує можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Начальник Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов заявив, що українські ракетно-артилерійські підрозділи створили далекобійний "вогневий кулак" завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам. За його словами, окупанти вже не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь.
Також повідомляється, що удари ЗСУ по скупченням російських складів із боєприпасами в глибокому тилу викликають у російських військових проблеми із матеріально-технічним забезпеченням. Ця тенденція знаходить своє відображення у зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що вказує на те, що російські сили зазнають "снарядного голоду" в цьому районі.
За даними експертів ISW, кампанія з порушення логістики окупантів є центральним аспектом плану України щодо створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає живу силу ЗСУ за рахунок повільніших темпів просування, водночас поступово зношуючи живу силу та техніку росіян.
Ключові висновки ISW:
- 22 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох дільницях фронту.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що темп українських контрнаступальних операцій незабаром може збільшитися, і що затримка контрнаступних операцій частково пов'язана з нестачею техніки.
- ЗСУ завдали удару по російській нафтобазі та складу боєприпасів у Криму.
- Російські удари по українських судноплавних та сільськогосподарських інфраструктурах на півдні України, можливо, стихають чи переходять у режим тимчасового затишшя.
- Українські війська вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна та в районі Бахмута, але успіхів не досягли.
- Російська окупаційна влада продовжує переселяти українських дітей з окупованої України до Росії.
Раніше у Міноборони заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.
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