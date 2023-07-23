ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241 960 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 23.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на:
Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские удары по складам в тылу врага успешно снижают возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.
Тем временем наши воины также продолжают контрнаступательные операции на юге страны, а также к северу и югу от Бахмута.
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