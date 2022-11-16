ЗСУ знищили ще 630 окупантів та десяток танків: нові втрати Росії

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 630 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 82 710 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.11 орієнтовно склали:

Нагадаємо, українські військові продовжують нищити російських окупантів. Бійці ЗСУ 15 листопада успішно відбили всі атаки ворога на Донеччині.

Крім того, українські війська знищили 2 склади ворога у Новій Каховці та Олешках.

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