ЗСУ знищили 2 склади ворога у Новій Каховці та Олешках, - ОК "Південь"
ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на півдні. Наші воїни 15 листопада знищили чималу кількість живої сили та техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Ракетно-артилерійські підрозділи протягом дня здійснювали атаки по позиціях та районах зосередження противника на лівому березі Дніпра й Кінбурнської коси, виконавши понад пів сотні вогневих завдань", - зазначили українські військові.
Унаслідок дій ЗСУ було знищено:
- 17 росіян;
- 15 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 самохідні артилерійські установки;
- розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10";
- 2 склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.
Нагадаємо, військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.
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