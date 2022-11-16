ЗСУ знищили 2 склади ворога у Новій Каховці та Олешках, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили 2 склади ворога у Новій Каховці та Олешках (Getty Images)

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на півдні. Наші воїни 15 листопада знищили чималу кількість живої сили та техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійські підрозділи протягом дня здійснювали атаки по позиціях та районах зосередження противника на лівому березі Дніпра й Кінбурнської коси, виконавши понад пів сотні вогневих завдань", - зазначили українські військові. Унаслідок дій ЗСУ було знищено: 17 росіян;

15 одиниць авто-бронетехніки;

2 самохідні артилерійські установки;

розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10";

2 склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.