ЗСУ знищили ще 630 окупантів та більше 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 233 440 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:
Фото: ЗСУ знищили ще 630 окупантів та більше 15 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
Як пише Інститут вивчення війни, наші воїни розпочали нову хвилю контратак на Запорізькому напрямку, а на Бахмутському напрямку та на адмінмежі Донецької і Запорізької областей тим часом точаться важкі бої.
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