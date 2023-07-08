ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 233 440 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:
Фото: ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более 15 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
Как пишет Институт изучения войны, наши воины начали новую волну контратак на Запорожском направлении, а на Бахмутском направлении и на админгранице Донецкой и Запорожской областей тем временем идут тяжелые бои.
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