ЗСУ просуваються на Бердянському напрямку й обстрілюють тил ворога: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, 4 серпня.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни активізували наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках, однак українські війська відбили всі російські атаки на цих напрямках.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися й дійшли до східної околиці Білогорівки Луганської області. Російський агрегатор новин стверджував, що російські війська буцімто проводили наступальні операції на південь і південний схід від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 4 серпня нібито відвідав командний пункт Центрального угруповання військ РФ на Лиманському напрямку. Ймовірно, Шойгу відвідав його, щоб показати себе учасником російської війни в Україні.

Бої у Донецькій області

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська продовжують наступ на південному фланзі Бахмута попри щільний вогонь російської артилерії та мінування.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили просуваються біля Кліщіївки і що південна частина населеного пункту знаходиться під контролем України. Російське джерело заявило, що ситуація в Бахмуті є "небезпечнішою, ніж здається" для російських військ через українську стратегію та наступ на північному та південному флангах.

Маляр заявила, що російські війська безуспішно контратакують українські позиції на північному фланзі Бахмута в надії повернути втрачені позиції в цьому районі. Генштаб України повідомив, що українські сили стримували росіян на південь і південний схід від Іванівського, а також поблизу Кліщіївки та Курдюмівки.

Російські війська продовжували безуспішно атакувати українські позиції на лінії Авдіївка-Донецьк, але станом на 4 серпня не просувалися вперед. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили ворожі атаки на північ і південний схід від Авдіївки, на південний схід від Первомайського та поблизу Мар’їнки.

"Південна вісь"

Російський "воєнкор" заявив, що 4 серпня українські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області. Він стверджував, що українські сили атакували російські позиції поблизу Микільського (27 км на південний захід від Донецька).

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямку. Російські джерела стверджували, що ЗСУ проводили штурми біля Урожайного.

Російські джерела повідомили, що українські сили постійно обстрілюють російські тилові райони вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями, а російський "воєнкор" додав, що вогонь української артилерії та РСЗВ ускладнює логістику Росії в цьому районі.

У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на захід від Старомайорського, на схід від Урожайного та в напрямку Благодатного.

Російський військовий блогер стверджував, що сили РФ проводять ротацію в районі кордону Запорізької і Донецької областей.

В Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. "Воєнкор" РФ стверджував, що українські сили просунулися на схід від Роботиного в напрямку Вербового.