ua en ru
Сб, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Новина українською →
Суббота 05 августа 2023 08:06
ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 249110 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 249 110 (+620) человек ликвидировано;
  • танков - 4232 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8251 (+2) ед.;
  • артиллерийских систем - 4943 (+32) ед.;
  • РСЗО - 704 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 466 (+0) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 311 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4116 (+12) ед.;
  • крылатые ракеты - 1347 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7422 (+30) ед.;
  • специальная техника - 730 (+6) ед.

ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Фото: потери врага по состоянию на 05.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на Бердянском направлении. Тем временем враг жалуется на артиллерийские удары военных, усложняющих его логистику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Генштаб ВСУ
NEWS
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена