ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага
Фото: украинские военные (Getty Images)
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 249110 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 249 110 (+620) человек ликвидировано;
- танков - 4232 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 8251 (+2) ед.;
- артиллерийских систем - 4943 (+32) ед.;
- РСЗО - 704 (+0) ед.;
- средства ПВО - 466 (+0) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 311 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4116 (+12) ед.;
- крылатые ракеты - 1347 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7422 (+30) ед.;
- специальная техника - 730 (+6) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 05.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на Бердянском направлении. Тем временем враг жалуется на артиллерийские удары военных, усложняющих его логистику.
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