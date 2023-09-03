ЗСУ знищили ще 600 окупантів й десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 2 вересня, українські воїни знищили ще 600 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 264 660 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 03.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Згідно з думкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують вести наступальні дії на заході Запорізької області, зокрема й просуватись вперед.
Також успішна робота нашої артилерії змусила ворога відвести свої артсистеми від лінії фронту, у зв'язку з чим вона не може підтримувати свої війська.
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