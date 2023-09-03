ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 2 сентября, украинские воины уничтожили еще 600 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 264 660 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 03.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области, в том числе и продвигаться вперед.
Также успешная работа нашей артиллерии вынудила врага отвести свои артсистемы от полосы фронта, в связи с чем она не может поддерживать свои войска.
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