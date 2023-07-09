ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби наші військові знищили ще 600 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ворог втратив 234 040 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:
Фото: ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Як пише Генеральний штаб Збройних сил, наразі ворог зосереджує основні зусилля на:
Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Згідно з даними Інституту вивчення війні (ISW), Збройні сили України наносять удари по районах концентрації росіян в глибині окупованої Луганської області. Зокрема вони продовжують наступальні дії і знищують російські склади техніки, зброї та боєприпасів на Мелітопольському напрямку, щоб зменшити .
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