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ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби наші військові знищили ще 600 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ворог втратив 234 040 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано;
  • танків - 4078 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 7964 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 4366 (+20) од.;
  • РСЗВ - 668 (+7) од.;
  • засоби ППО - 413 (+3) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 309 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3685 (+19) од.;
  • крилаті ракети - 1271 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6929 (+15) од.;
  • спеціальна техніка - 628 (+8) од.;

Фото: ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пише Генеральний штаб Збройних сил, наразі ворог зосереджує основні зусилля на:

  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Згідно з даними Інституту вивчення війні (ISW), Збройні сили України наносять удари по районах концентрації росіян в глибині окупованої Луганської області. Зокрема вони продовжують наступальні дії і знищують російські склади техніки, зброї та боєприпасів на Мелітопольському напрямку, щоб зменшити .

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Війна в УкраїніГенштаб ВСУ