ЗСУ знищують російські склади та просуваються на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська продовжуть наступальні дії і знищують російські склади техніки, зброї та боєприпасів на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська здійснили наземні атаки вздовж адмінкордону Харківської і Луганської областей та на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська намагалися просунутися на північний захід від Сватового в районі Берестового, Новоселівського та Стельмахівки і на південь від Кремінної поблизу Берестового та Веселого.

Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ невдало намагалися перетнути річку Жеребець між Сватовим і Кремінною та атакували з Кармазинівки у напрямку Черещини.

Російські джерела повідомляли, що підрозділи 285-ї гвардійської артилерійської бригади та 24-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (ГУ Генштабу Збройних Сил Російської Федерації, ГРУ) ведуть бої в районі Кремінної.

Українські війська, ймовірно, продовжують наносити удари по районах концентрації росіян в глибині окупованої Луганської області. На кадрах, опублікованих 7 липня, видно пожежі та наслідки вибуху біля Сорокиного, приблизно за 35 км на південний схід від Луганська та за 130 км від поточної лінії фронту. Кілька джерел припустили, що українські війська завдали удару по складу боєприпасів, використовуючи ракети Storm Shadow.

Бої у Донецькій області

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 7 липня, що українські сили просунулися більш ніж на 1 км у невизначених районах на південь від Бахмута. Маляр зазначила, що бої тривають на північ від Бахмуту і що українські сили ускладнюють російським військам вихід із самого міста. ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що російські сили відчувають труднощі з виведенням персоналу з Бахмута.

Російський військовий блогер заявив, що українські сили продовжують діяти на західній околиці міста Бахмут. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Берхівки.

Депутат Держдуми РФ від Республіки Саха Сардана Авксентьєва 8 липня направила міністру оборони РФ Шойгу скаргу на поводження з особовим складом 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади (ВДВ), яка діє під Кліщіївкою. Ці підрозділи, ймовірно, несуть службу на Бахмутському напрямку лише близько двох тижнів.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського, Невельського та Мар’їнки. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Новомихайлівки.

"Південна вісь"

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Благодатного. 8 липня українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують наступальні дії і знищують російські склади техніки, зброї та боєприпасів на Мелітопольському напрямку, щоб істотно зменшити можливості Росії .

Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські сили досягли часткового успіху та просунулися на Мелітопольському напрямку.