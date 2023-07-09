ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки наши военные уничтожили еще 600 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины враг потерял 234 040 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:
Фото: ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил, враг сосредотачивает основные усилия на:
За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
Согласно данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины наносят удары по районам концентрации россиян в глубине оккупированной Луганской области. В частности, они продолжают наступательные действия и уничтожают российские склады техники, оружия и боеприпасов на Мелитопольском направлении, чтобы уменьшить .
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