ЗСУ знищили ще 590 окупантів й 5 ворожих танків: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські військові знищили ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 249 700 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 249 700 (+590) осіб ліквідовано;

танків - 4237 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 8262 (+11) од.;

артилерійських систем - 4965 (+22) од.;

РСЗВ - 705 (+1) од.;

засоби ППО - 466 (+0) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 311 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4126 (+10) од.;

крилаті ракети - 1359 (+12) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7441 (+19) од.;

спеціальна техніка - 734 (+4) од. Фото: втрати ворога станом на 06.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. Як стверджують російські джерела, наші військові просуваються поблизу Оріхова. Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.