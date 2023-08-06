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ЗСУ знищили ще 590 окупантів й 5 ворожих танків: Генштаб оновив втрати ворога

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Неділя 06 серпня 2023 08:06
ЗСУ знищили ще 590 окупантів й 5 ворожих танків: Генштаб оновив втрати ворога Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські військові знищили ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 249 700 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 249 700 (+590) осіб ліквідовано;
  • танків - 4237 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 8262 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 4965 (+22) од.;
  • РСЗВ - 705 (+1) од.;
  • засоби ППО - 466 (+0) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 311 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4126 (+10) од.;
  • крилаті ракети - 1359 (+12) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7441 (+19) од.;
  • спеціальна техніка - 734 (+4) од.

ЗСУ знищили ще 590 окупантів й 5 ворожих танків: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: втрати ворога станом на 06.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. Як стверджують російські джерела, наші військові просуваються поблизу Оріхова.

Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.

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