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ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов и 5 вражеских танков: Генштаб обновил потери врага

Новина українською →
Воскресенье 06 августа 2023 08:06
ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов и 5 вражеских танков: Генштаб обновил потери врага Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 249700 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 249 700 (+590) человек ликвидировано;
  • танков - 4237 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин – 8262 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем - 4965 (+22) ед.;
  • РСЗО - 705 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 466 (+0) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 311 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4126 (+10) ед.;
  • крылатые ракеты - 1359 (+12) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7441 (+19) ед.;
  • специальная техника - 734 (+4) ед.

ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов и 5 вражеских танков: Генштаб обновил потери врага

Фото: потери врага по состоянию на 06.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Института изучения войны (ISW), украинские воины провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области. Как утверждают российские источники, наши военные продвигаются вблизи Орехова.

В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

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