ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов и 5 вражеских танков: Генштаб обновил потери врага
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 249700 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 249 700 (+590) человек ликвидировано;
- танков - 4237 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 8262 (+11) ед.;
- артиллерийских систем - 4965 (+22) ед.;
- РСЗО - 705 (+1) ед.;
- средства ПВО - 466 (+0) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 311 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4126 (+10) ед.;
- крылатые ракеты - 1359 (+12) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7441 (+19) ед.;
- специальная техника - 734 (+4) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 06.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Института изучения войны (ISW), украинские воины провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области. Как утверждают российские источники, наши военные продвигаются вблизи Орехова.
В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.