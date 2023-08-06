ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов и 5 вражеских танков: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 249700 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 249 700 (+590) человек ликвидировано;

танков - 4237 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 8262 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 4965 (+22) ед.;

РСЗО - 705 (+1) ед.;

средства ПВО - 466 (+0) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 311 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4126 (+10) ед.;

крылатые ракеты - 1359 (+12) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7441 (+19) ед.;

специальная техника - 734 (+4) ед. Фото: потери врага по состоянию на 06.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Согласно данным Института изучения войны (ISW), украинские воины провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области. Как утверждают российские источники, наши военные продвигаются вблизи Орехова. В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.