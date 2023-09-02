ЗСУ знищили ще 570 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрат РФ
Протягом минулої доби, 1 вересня, українські воїни знищили ще 570 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 264 060 особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 264 060 (+570) осіб ліквідовано;
- танків - 4471 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 8637 (+24) од.;
- артилерійських систем - 5560 (+30) од.;
- РСЗВ - 736 (+1) од.;
- засоби ППО - 501 (+1) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4433 (+12) од.;
- крилаті ракети - 1447 (+2) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8043 (+34) од.;
- спеціальна техніка - 835 (+4) од.
Фото: втрати ворога станом на 02.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як відзначає Інститут вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують ведення наступальних дій й просунулись на південь від Бахмуту. Тим часом російські так звані "воєнкори" скиглять через цензуру Міністерства оборони Росії.
Зокрема російська влада переслідує мігрантів, які нещодавно отримали громадянство країни-терориста, аби залучити їх для проходження військової служби.
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