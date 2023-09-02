ЗСУ знищили ще 570 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрат РФ

Протягом минулої доби, 1 вересня, українські воїни знищили ще 570 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 264 060 особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 264 060 (+570) осіб ліквідовано;

танків - 4471 (+12) од.;

бойових броньованих машин - 8637 (+24) од.;

артилерійських систем - 5560 (+30) од.;

РСЗВ - 736 (+1) од.;

засоби ППО - 501 (+1) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4433 (+12) од.;

крилаті ракети - 1447 (+2) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8043 (+34) од.;

спеціальна техніка - 835 (+4) од.

Фото: втрати ворога станом на 02.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як відзначає Інститут вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують ведення наступальних дій й просунулись на південь від Бахмуту. Тим часом російські так звані "воєнкори" скиглять через цензуру Міністерства оборони Росії.

Зокрема російська влада переслідує мігрантів, які нещодавно отримали громадянство країни-терориста, аби залучити їх для проходження військової служби.