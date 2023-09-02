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ВСУ уничтожили еще 570 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Суббота 02 сентября 2023 08:12
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ВСУ уничтожили еще 570 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 1 сентября, украинские воины уничтожили еще 570 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 264 060 личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 264 060 (+570) человек ликвидировано;
  • танков - 4471 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8637 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 5560 (+30) ед.;
  • РСЗО - 736 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 501 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4433 (+12) ед.;
  • крылатые ракеты - 1447 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8043 (+34) ед.;
  • специальная техника - 835 (+4) ед.

ВСУ уничтожили еще 570 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 02.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), украинские воины продолжают ведение наступательных действий и продвинулись на юг от Бахмута. Между тем российские так называемые "военкоры" скулят из-за цензуры Министерства обороны России.

В частности, российские власти преследуют мигрантов, которые недавно получили гражданство страны-террориста, чтобы привлечь их для прохождения военной службы.

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