ЗСУ знищили ще 560 окупантів й майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано;

танків - 4298 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 8335 (+11) од.;

артилерійських систем - 5072 (+19) од.;

РСЗВ - 713 (+0) од.;

засоби ППО - 475 (+5) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 313 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4204 (+3) од.;

крилаті ракети - 1379 (+0) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7543 (+20) од.;

спеціальна техніка - 760 (+1) од.

Фото: втрати ворога станом на 13.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пише Інститут вивчення війни, українські воїни продовжують вести контрнаступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Тим часом росіяни жаліються на те, що їм довелось залишили свої позиції в Урожайному.

Зокрема ISW стверджує про те, що військовим вдалось зберегти свою присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, однак експерти поки що не вважають ці позиції плацдармом.