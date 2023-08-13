ЗСУ знищили ще 560 окупантів й майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські військові знищили ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 253 850 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 13.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Як пише Інститут вивчення війни, українські воїни продовжують вести контрнаступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Тим часом росіяни жаліються на те, що їм довелось залишили свої позиції в Урожайному.
Зокрема ISW стверджує про те, що військовим вдалось зберегти свою присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, однак експерти поки що не вважають ці позиції плацдармом.
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