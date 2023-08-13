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ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 253850 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 253 850 (+560) человек ликвидировано;
  • танков - 4298 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8335 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем - 5072 (+19) ед.;
  • РСЗО - 713 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 475 (+5) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 313 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4204 (+3) ед.;
  • крылатые ракеты - 1379 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20) ед.;
  • специальная техника - 760 (+1) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 13:08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишет Институт изучения войны, украинские воины продолжают вести контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Между тем россияне жалуются на то, что им пришлось оставили свои позиции в Урожайном.

В частности ISW утверждает о том, что военным удалось сохранить свое присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако эксперты пока не считают эти позиции плацдармом.

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