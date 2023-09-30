ВСУ уничтожили еще 470 оккупантов и почти 40 единиц артсистем: Генштаб обновил потери России

За прошедшие сутки, 30 сентября, украинские военные ликвидировали еще 470 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 278 130 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.23 ориентировочно составили: личного состава - около 278 130 (+470) человек ликвидировано;

танков - 4691 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 8984 (+12) ед.;

артиллерийских систем - 6447 (+38) ед.;

РСЗО - 796 (+2) ед.;

средства ПВО - 537 (+1) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5006 (+15) ед.;

крылатые ракеты - 1529 (+0) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 8854 (+18) ед.;

специальная техника - 932 (+2) ед. Фото: потери врага по состоянию на 30.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Как пишут аналитики Института изучения войны, за прошедшие сутки украинские воины продолжали наступательные операции в районе Бахмута. По словам российских террористов ВСУ освободили еще одну высоту возле Клещиевки. Между тем, согласно данным BBC, в первые недели украинского контрнаступления, Россия потеряла по меньшей мере 234 офицера, включая 2 генералов и 11 полковников.