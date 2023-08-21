ЗСУ знищили ще 460 окупантів та майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 21 серпня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 257 930 військових. Крім того, ЗСУ знищили 19 артсистем, 14 ББМ та 12 танків ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано;

танків - 4358 (+12) од.;

бойових броньованих машин - 8449 (+14) од.;

артилерійських систем - 5264 (+19) од.;

РСЗВ - 719 (+2) од.;

засоби ППО - 489 од.;

літаків - 315 од.;

гелікоптерів - 316 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4309 (+5) од.;

крилаті ракети - 1406 од.;

кораблі/катери - 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7692 (+12) од.;

спеціальна техніка - 794 (+4) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Окрім того, як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулись до околиць Роботиного в Запорізькій області.