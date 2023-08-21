ЗСУ просунулися на півдні та ведуть контрнаступ на двох ділянках фронту, - ISW

ЗСУ просунулись до околиць Роботиного в Запорізькій області, а також ведуть контрнаступ ще на двох напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Схід України

Російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп'янська, але успіху там не досягли. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська).

Міноборони Росії заявило, що російські війська відбили шість українських штурмів поблизу Вільшани, Синьківки та Іванівки (км на схід від Куп’янська) Харківської області та Новоселівського Луганської області (15 км на північний захід від Сватового).

Також ЗСУ атакували біля Торського (15 км на захід від Кремінної), Білогорівки та Серебрянського лісу на південь від Кремінної.

Фото: карти (understandingwar.org)

Донецька область

В районі Бахмута українські сили продовжували обмежені контрнаступальні дії і мали невеликий успіх. Українські сили досягли позицій далі на захід і північ від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі України розповіли, що російські війська вели невдалі наступальні дії на північ від Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута), на північ і південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та поблизу Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Українські сили продовжують оборону від російських сил поблизу Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). У РФ заявили, відбили українські атаки поблизу Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки), Веселого (4 км на північ від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Старомихайлівки (19 км на південний захід від Авдіївки.

Фото: карти (understandingwar.org)

Південна вісь

У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бердянському напрямку (східний кордон Донецької області та східна Запорізька область).