ua en ru
Пн, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Понедельник 21 августа 2023 08:18
ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 21 августа, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 257 930 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 артсистем, 14 ББМ и 12 танков врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 257 930 (+460) человек ликвидировано;
  • танков - 4358 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8449 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем - 5264 (+19) ед.;
  • РСЗО - 719 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 489 ед.;
  • самолетов - 315 ед.;
  • вертолетов - 316 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4309 (+5) ед.;
  • крылатые ракеты – 1406 ед.;
  • корабли/катера - 18 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7692 (+12) ед.;
  • специальная техника - 794 (+4) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись к окрестностям Работиного в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины окупанти Генштаб ВСУ Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
ВСУ на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км вокруг Бахмута, - Маляр
ВСУ на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км вокруг Бахмута, - Маляр
DAILY
Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте