ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 21 августа, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 257 930 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 артсистем, 14 ББМ и 12 танков врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 257 930 (+460) человек ликвидировано;
- танков - 4358 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 8449 (+14) ед.;
- артиллерийских систем - 5264 (+19) ед.;
- РСЗО - 719 (+2) ед.;
- средства ПВО - 489 ед.;
- самолетов - 315 ед.;
- вертолетов - 316 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4309 (+5) ед.;
- крылатые ракеты – 1406 ед.;
- корабли/катера - 18 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7692 (+12) ед.;
- специальная техника - 794 (+4) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Кроме того, как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись к окрестностям Работиного в Запорожской области.
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