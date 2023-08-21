ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 21 августа, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 257 930 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 артсистем, 14 ББМ и 12 танков врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 257 930 (+460) человек ликвидировано;

танков - 4358 (+12) ед.;

боевых бронированных машин - 8449 (+14) ед.;

артиллерийских систем - 5264 (+19) ед.;

РСЗО - 719 (+2) ед.;

средства ПВО - 489 ед.;

самолетов - 315 ед.;

вертолетов - 316 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4309 (+5) ед.;

крылатые ракеты – 1406 ед.;

корабли/катера - 18 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7692 (+12) ед.;

специальная техника - 794 (+4) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Кроме того, как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись к окрестностям Работиного в Запорожской области.