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ВСУ уничтожили еще 440 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Воскресенье 01 октября 2023 08:16
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ВСУ уничтожили еще 440 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 30 сентября, украинские военные ликвидировали еще 440 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 278 570 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 278 570 (+440) человек ликвидировано;
  • танков - 4702 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8991 (+7) ед.;
  • артиллерийских систем - 6477 (+30) ед.;
  • РСЗО - 798 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 537 (+0) ед.;
  • самолетов - 316 (+1) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5043 (+37) ед.;
  • крылатые ракеты - 1529 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 20 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8883 (+29) ед.;
  • специальная техника - 933 (+1) ед.

ВСУ уничтожили еще 440 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 01.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении. Тем временем российские террористы контратакуют к югу от Роботиного.

В частности, враг готовится к мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях, которые получили российский триколор.

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