ВСУ уничтожили еще 440 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 30 сентября, украинские военные ликвидировали еще 440 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 278 570 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 278 570 (+440) человек ликвидировано;
- танков - 4702 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 8991 (+7) ед.;
- артиллерийских систем - 6477 (+30) ед.;
- РСЗО - 798 (+2) ед.;
- средства ПВО - 537 (+0) ед.;
- самолетов - 316 (+1) ед.;
- вертолетов - 316 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5043 (+37) ед.;
- крылатые ракеты - 1529 (+0) ед.;
- корабли/катера - 20 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 8883 (+29) ед.;
- специальная техника - 933 (+1) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 01.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении. Тем временем российские террористы контратакуют к югу от Роботиного.
В частности, враг готовится к мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях, которые получили российский триколор.
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