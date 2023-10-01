ВСУ уничтожили еще 440 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 30 сентября, украинские военные ликвидировали еще 440 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 278 570 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.23 ориентировочно составили: личного состава - около 278 570 (+440) человек ликвидировано;

танков - 4702 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 8991 (+7) ед.;

артиллерийских систем - 6477 (+30) ед.;

РСЗО - 798 (+2) ед.;

средства ПВО - 537 (+0) ед.;

самолетов - 316 (+1) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5043 (+37) ед.;

крылатые ракеты - 1529 (+0) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 8883 (+29) ед.;

специальная техника - 933 (+1) ед. Фото: потери врага по состоянию на 01.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении. Тем временем российские террористы контратакуют к югу от Роботиного. В частности, враг готовится к мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях, которые получили российский триколор.