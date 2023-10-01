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ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, а РФ контратакувала біля Роботиного, - ISW

Неділя 01 жовтня 2023 04:01
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ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, а РФ контратакувала біля Роботиного, - ISW Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські війська продовжують ведення наступальних дй на Мелітопольському напрямку. Російська армія контратакує на південь від Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російський "воєнкор" стверджував, що позиційні бої тривають біля Синьківки та в районі Серебрянського лісу.

Речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що за минулу добу російські війська відновили штурмові дії на Куп’янському та Лиманському напрямках і двічі безуспішно намагалися прорвати українську оборону.

Повідомляється, що російські військові розгорнули частини новоствореної 25-ї загальновійськової армії (ООС) уздовж лінії фронту на напрямку Куп’янськ-Лиман.

30 вересня Євлаш повідомив, що українські сили зафіксували вздовж лінії фронту на Куп’янськ-Лиманському напрямку загалом 12 000 військовослужбовців 25-ї ООС і що вона складається з мобілізованих та особового складу сильно деградованих підрозділів, які повністю втратили свою боєздатність.

Він додав, що 25-а ОАА має проблеми з озброєнням, матеріально-технічним забезпеченням і персоналом.

ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, а РФ контратакувала біля Роботиного, - ISW

Бої у Донецькій області

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили намагалися прорватися до залізниці на схід від Кліщіївки та Андріївки. Агрегатор новин РФ стверджує, що ЗСУ продовжують націлюватися на трасу Т0513 (Бахмут-Горлівка), яка є ключовою російською логістичною лінією.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вели безуспішні атаки поблизу Кліщіївки.

Російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких стверджується, що підрозділи російської 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) діють у напрямку Соледара.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня, показують, що російські війська незначно просунулися на захід від Мар’їнки (на південно-західній околиці міста Донецьк).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська завдали невдалих ударів на схід від Степового, на південний захід від Авдіївки, а також поблизу Новоселівки, Тоненького, Мар’їнки та Новомихайлівки.

ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, а РФ контратакувала біля Роботиного, - ISWЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, а РФ контратакувала біля Роботиного, - ISW

"Південна вісь"

Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська атакували поблизу Приютного трьома невеликими групами по 15 чоловік кожна. Інший військовий блогер РФ стверджував, що 29 вересня українські сили провели розвідку в районі Приютного та Новомайорського.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької областей 30 вересня, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Український Генштаб повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Старомайорського та Новодарівки. Російські "воєнкори "заявили, що авіація РФ завдала удару по мосту через річку Шайтанка у Великій Новосілці.

ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, а РФ контратакувала біля Роботиного, - ISW

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку. Російський "воєнкор" стверджує, що невеликі групи української піхоти продовжують штурм поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

Російські військові блогери також стверджували, що українські сили атакували в районі на північ від Вербового і вели штурми в напрямку Копані (11 км на південний захід від Оріхова).

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, показують, що російські війська відбили обмежені позиції на низці раніше втрачених російських оборонних позицій на південь від Роботиного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 30 вересня російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Роботиного та Вербового.

ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, а РФ контратакувала біля Роботиного, - ISWЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, а РФ контратакувала біля Роботиного, - ISWЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, а РФ контратакувала біля Роботиного, - ISW

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