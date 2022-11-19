ЗСУ знищили ще 420 окупантів: оновлені втрати росіян
Фото: РФ втратила у війні проти України вже 83 880 солдатів (Getty Images)
Українські війська за минулу добу ліквідували ще 420 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 83 880 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 19 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,
- танків - 2885 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 5815 (+7) од,
- артилерійських систем - 1867 (+2) од,
- РСЗВ - 393 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1536 (+0),
- крилаті ракети - 480 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4368 (+2) од,
- спеціальна техніка - 161 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ минулої доби відбили шість атак ворога у Донецької області.
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