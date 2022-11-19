ЗСУ знищили ще 420 окупантів: оновлені втрати росіян

Фото: РФ втратила у війні проти України вже 83 880 солдатів (Getty Images)

Українські війська за минулу добу ліквідували ще 420 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 83 880 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 19 листопада орієнтовно склали: особового складу - близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,

танків - 2885 (+6) од,

бойових броньованих машин - 5815 (+7) од,

артилерійських систем - 1867 (+2) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1536 (+0),

крилаті ракети - 480 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4368 (+2) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).