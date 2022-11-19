ЗСУ відбили 6 атак росіян у Донецькій області, - Генштаб

За останню добу, 18 листопада, українські захисники відбили 6 атак росіян на Донбасі, а авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ .

Відбиті ЗСУ атаки

Росіяни зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Обстріли росіян

За минулу добу росіяни завдали 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя", - зазначають у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку - з мінометів та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Атинське і Нововолодимирівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка на Харківщині;

на Куп’янському та Лиманському напрямках - з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Новоєгорівка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;

на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ, Нью-Йорк, Серебрянівка, Соледар, Спірне тв Яковлівка на Донеччині;

на Авдіївському напрямку - з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, і Новомихайлівка Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Благодатне, Времівка і Вугледар на Донеччиніі та Кам’янське Запорізької області;

на Криворізькому напрямку - з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Милове та Червоний Маяк;

на Херсонському напрямку - з танків та артилерії, в районах Антонівки, Берислава, Одрадокам’янки, Чорнобаївка та міста Херсон.

Атаки ЗСУ по окупантам

Підтверджено вогневе ураження району зосередження росіян у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 - пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.

Також, за уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані.