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ВСУ уничтожили еще 420 оккупантов: обновленные потери россиян

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Украина, Суббота 19 ноября 2022 09:14
ВСУ уничтожили еще 420 оккупантов: обновленные потери россиян Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже 83 880 солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 420 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 83 880 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 19 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 83 880 (+420) человек ликвидировано,
  • танков - 2885 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5815 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1867 (+2) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1536 (+0),
  • крылатые ракеты - 480 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4368 (+2) ед,
  • специальная техника - 161 (+0).

Напомним, ВСУ за прошлые сутки отбили шесть атак врага в Донецкой области.

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