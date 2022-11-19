ВСУ уничтожили еще 420 оккупантов: обновленные потери россиян
Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже 83 880 солдат (Getty Images)
Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 420 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 83 880 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 19 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 83 880 (+420) человек ликвидировано,
- танков - 2885 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5815 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 1867 (+2) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1536 (+0),
- крылатые ракеты - 480 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4368 (+2) ед,
- специальная техника - 161 (+0).
Напомним, ВСУ за прошлые сутки отбили шесть атак врага в Донецкой области.
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