ВСУ уничтожили еще 420 оккупантов: обновленные потери россиян

Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже 83 880 солдат (Getty Images)

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 420 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 83 880 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 19 ноября ориентировочно составили: личного состава - около 83 880 (+420) человек ликвидировано,

танков - 2885 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5815 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1867 (+2) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1536 (+0),

крылатые ракеты - 480 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4368 (+2) ед,

специальная техника - 161 (+0).