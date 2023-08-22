ЗСУ знищили ще 410 окупантів та понад 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 22 серпня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 258 340 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 артсистему та 27 ББМ ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано;
- танків - 4362 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 8476 (+27) од.;
- артилерійських систем - 5295 (+31) од.;
- РСЗВ - 721 (+2) од.;
- засоби ППО - 491 (+2) од.;
- літаків - 315 од.;
- гелікоптерів - 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4312 (+3) од.;
- крилаті ракети - 1406 од.;
- кораблі/катери - 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7722 (+30) од.;
- спеціальна техніка - 797 (+3) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 4 пункти управління окупантів.
Окрім того, як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ досягли успіхів у районі Кремінної та просунулися до центру Роботиного.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.