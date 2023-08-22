ЗСУ знищили ще 410 окупантів та понад 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 22 серпня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 258 340 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 артсистему та 27 ББМ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано;

танків - 4362 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 8476 (+27) од.;

артилерійських систем - 5295 (+31) од.;

РСЗВ - 721 (+2) од.;

засоби ППО - 491 (+2) од.;

літаків - 315 од.;

гелікоптерів - 316 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4312 (+3) од.;

крилаті ракети - 1406 од.;

кораблі/катери - 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7722 (+30) од.;

спеціальна техніка - 797 (+3) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 4 пункти управління окупантів. Окрім того, як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ досягли успіхів у районі Кремінної та просунулися до центру Роботиного.