ВСУ уничтожили еще 410 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 22 августа, составили 410 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 258 340 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 артсистему и 27 ББМ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 258 340 (+410) человек ликвидировано;

танков - 4362 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 8476 (+27) ед.;

артиллерийских систем - 5295 (+31) ед.;

РСЗО - 721 (+2) ед.;

средства ПВО - 491 (+2) ед.;

самолетов - 315 ед.;

вертолетов - 316 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4312 (+3) ед.;

крылатые ракеты - 1406 ед.;

корабли/катера - 18 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7722 (+30) ед.;

специальная техника - 797 (+3) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений, ВСУ поразили 4 пункта управления оккупантов. Кроме того, как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ добились успехов в районе Кременной и продвинулись в центр Работиного.