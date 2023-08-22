ВСУ уничтожили еще 410 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 22 августа, составили 410 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 258 340 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 артсистему и 27 ББМ врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 258 340 (+410) человек ликвидировано;
- танков - 4362 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 8476 (+27) ед.;
- артиллерийских систем - 5295 (+31) ед.;
- РСЗО - 721 (+2) ед.;
- средства ПВО - 491 (+2) ед.;
- самолетов - 315 ед.;
- вертолетов - 316 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4312 (+3) ед.;
- крылатые ракеты - 1406 ед.;
- корабли/катера - 18 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7722 (+30) ед.;
- специальная техника - 797 (+3) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений, ВСУ поразили 4 пункта управления оккупантов.
Кроме того, как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ добились успехов в районе Кременной и продвинулись в центр Работиного.
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