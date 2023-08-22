ЗСУ просунулися до центру Роботиного та досягли успіхів у районі Кремінної: карти боїв ISW
Українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на кількох напрямках. ЗСУ досягли успіхів у районі Кремінної та просунулися до центру Роботиного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Українські офіційні особи повідомили, що російські війська проводили невдалі наступальні операції поблизу Кремінної, Білогорівки та в районі Серебрянського лісу.
Повідомляється, що 21 серпня українські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і досягли незначних успіхів. Голова Сєвєродонецької РДА Роман Власенко заявив, що українські сили досягли успіхів у районі Кремінної.
Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська досягли тактичних успіхів поблизу Новоселівського та в районі Серебрянського лісу поблизу Діброви.
Бої у Донецькій області
21 серпня російські війська провели наступальні дії в районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, нібито показують, що окупанти просувалися на північний захід від Кліщіївки.
Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Кліщіївки та Курдюмівки. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що війська РФ намагаються відновити втрачені позиції на північному фланзі Бахмута в районі Залізнянського, Василівки і Богданівки, тривають бої.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що минулого тижня українські війська звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку та утримують панівні висоти на північному фланзі Бахмута, загнавши в пастку росіян.
Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Авдіївки, а також поблизу Мар’їнки і Новомихайлівки. Міноборони РФ заявило, що українські війська вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 21 серпня.
"Південна вісь"
21 серпня українські війська просунулися до центру Роботиного та на схід від населеного пункт. Також, українці сили здійснили новий наступ приблизно на три кілометри на схід від Роботиного. Прогрес на схід від Роботиного, ймовірно, вказує на те, що українські сили подолали російські укріплення в цьому районі.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська провели успішні бойові дії на південний схід від Роботиного та південніше Малої Токмачки. Вона додала, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на схід від Роботиного, а в населеному пункті тривають бойові дії.
Російські джерела стверджують, що українські війська посилили атаки на рубежі Роботине-Вербов і ведуть важкі бої в центрі Роботиного з підрозділами російської 810-ї гвардійської морської піхотної бригади (Чорноморський флот) і 503-го мотострілецького полку.
"Воєнкор" РФ заявив, що українські війська просунулися на лінію Роботине-Вербове та контролюють частину передових рубежів оборони Росії. Деякі російські джерела стверджували, що війська РФ залишили кілька позицій у районі Вербового.
Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували здійснювати рейди на острови в дельті річки Дніпро та на східному (лівому) березі Херсонської області.
Російські сили продовжують стикатися з проблемами матеріально-технічного забезпечення, а російські чиновники посилюють заходи безпеки в Криму, що, ймовірно, сповільнює логістику Росії на півдні України.
Речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська посилили заходи безпеки біля Керченського мосту та створили буферну зону для огляду кораблів. Вона зазначила, що зараз в буферній зоні очікують перевірки від 30 до 40 кораблів, а поряд із цивільними маневрують кораблі Чорноморського флоту і Прикордонної служби РФ.
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