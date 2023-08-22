ЗСУ просунулися до центру Роботиного та досягли успіхів у районі Кремінної: карти боїв ISW

Українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на кількох напрямках. ЗСУ досягли успіхів у районі Кремінної та просунулися до центру Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська проводили невдалі наступальні операції поблизу Кремінної, Білогорівки та в районі Серебрянського лісу.

Повідомляється, що 21 серпня українські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і досягли незначних успіхів. Голова Сєвєродонецької РДА Роман Власенко заявив, що українські сили досягли успіхів у районі Кремінної.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська досягли тактичних успіхів поблизу Новоселівського та в районі Серебрянського лісу поблизу Діброви.

Бої у Донецькій області

21 серпня російські війська провели наступальні дії в районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, нібито показують, що окупанти просувалися на північний захід від Кліщіївки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Кліщіївки та Курдюмівки. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що війська РФ намагаються відновити втрачені позиції на північному фланзі Бахмута в районі Залізнянського, Василівки і Богданівки, тривають бої.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що минулого тижня українські війська звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку та утримують панівні висоти на північному фланзі Бахмута, загнавши в пастку росіян.

Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Авдіївки, а також поблизу Мар’їнки і Новомихайлівки. Міноборони РФ заявило, що українські війська вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 21 серпня.