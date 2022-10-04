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ЗСУ знищили ще 370 окупантів та ворожий літак: названо нові втрати Росії

Фото: ЗСУ знищили ще 370 окупантів та ворожий літак (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 800 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 4 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 60800 (+370) осіб ліквідовано;
  • танків - 2424 (+44);
  • бойових броньованих машин - 5018 (+27);
  • артилерійських систем - 1407 (+2);
  • РСЗВ - 340 (+2);
  • системи ППО - 177 (+1);
  • літаків - 266 (+1);
  • вертольотів - 228 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1028 (+2);
  • крилаті ракети - 246 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3823 (+12);
  • спеціальної техніки - 131 (+0).

Нагадаємо, за даними ISW, в останні 48 годин українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана та в Херсонській області. Можливо, ЗСУ вдалося прорвати кордон Луганської області у напрямку Кремінної.

Також учора президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники 3 жовтня продовжили наступальний рух та звільнили від російських окупантів населені пункти у кількох областях.

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