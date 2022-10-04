ЗСУ знищили ще 370 окупантів та ворожий літак: названо нові втрати Росії

Минулої доби українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 800 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, за даними ISW, в останні 48 годин українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана та в Херсонській області. Можливо, ЗСУ вдалося прорвати кордон Луганської області у напрямку Кремінної.

Також учора президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники 3 жовтня продовжили наступальний рух та звільнили від російських окупантів населені пункти у кількох областях.

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