ЗСУ продовжують наступ в кількох областях. Бої тривають, - Зеленський

Українські захисники 3 жовтня продовжили наступальний рух і звільнили від російських окупантів населені пункти у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Це безглузда війна для Росії, в якій неможливо перемогти. Неможливо перемогти український народ, який зберігає єдність і знає, за що воює", - додав президент.

Зеленський наголосив, що перспектива цих бойових дій залишається очевидною:

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, що ЗСУ зараз вдається досягати своїх стратегічних цілей - вести контрнаступні дії у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

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