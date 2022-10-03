ЗСУ продовжують наступ в кількох областях. Бої тривають, - Зеленський
Українські захисники 3 жовтня продовжили наступальний рух і звільнили від російських окупантів населені пункти у кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що перспектива цих бойових дій залишається очевидною:
- все більше росіян намагається втекти;
- усе більше втрат зазнає ворожа армія;
- все більше розуміння того, що РФ зробила помилку, пішовши війною проти України.
"Це безглузда війна для Росії, в якій неможливо перемогти. Неможливо перемогти український народ, який зберігає єдність і знає, за що воює", - додав президент.
Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, що ЗСУ зараз вдається досягати своїх стратегічних цілей - вести контрнаступні дії у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.
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