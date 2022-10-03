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ЗСУ продовжують наступ в кількох областях. Бої тривають, - Зеленський

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Понеділок 03 жовтня 2022 23:55
ЗСУ продовжують наступ в кількох областях. Бої тривають, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники 3 жовтня продовжили наступальний рух і звільнили від російських окупантів населені пункти у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що перспектива цих бойових дій залишається очевидною:

  • все більше росіян намагається втекти;
  • усе більше втрат зазнає ворожа армія;
  • все більше розуміння того, що РФ зробила помилку, пішовши війною проти України.

"Це безглузда війна для Росії, в якій неможливо перемогти. Неможливо перемогти український народ, який зберігає єдність і знає, за що воює", - додав президент.

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, що ЗСУ зараз вдається досягати своїх стратегічних цілей - вести контрнаступні дії у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

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