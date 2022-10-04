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ВСУ уничтожили еще 370 оккупантов и вражеский самолет: названы новые потери России

Фото: ВСУ уничтожили еще 370 оккупантов и вражеский самолет (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 800 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери России на 4 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 60800 (+370) человек ликвидировано;
  • танков - 2424 (+44);
  • боевых бронированных машин - 5018 (+27);
  • артиллерийских систем - 1407 (+2);
  • РСЗО - 340 (+2);
  • средства ПВО - 177 (+1);
  • самолетов - 266 (+1);
  • вертолетов - 228 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 1028 (+2);
  • крылатые ракеты - 246 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12);
  • специальной техники - 131 (+0).

Напомним, по данным ISW, в последние 48 часов украинские войска достигли значительных успехов в районе Лимана и в Херсонской области. Возможно, ВСУ удалось прорвать границу Луганской области в направлении Кременной.

Также вчера президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники 3 октября продолжили наступательное движение и освободили от российских оккупантов населенные пункты в нескольких областях.

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