ЗСУ знищили ще 350 росіян й більше 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 15 вересня, українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 271 790 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 16.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни протягом минулої доби мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області, а також біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.
Як пише "Центр національного спротиву", російські терористи можуть незабаром розпочати "мобілізацію" серед цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, в тому числі, й Херсонській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.