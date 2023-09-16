UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили ще 350 росіян й більше 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 15 вересня, українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 271 790 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 271 790 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків - 4616 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 8824 (+10) од.;
  • артилерійських систем - 5988 (+16) од.;
  • РСЗВ - 774 (+0) од.;
  • засоби ППО - 521 (+0) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4738 (+24) од.;
  • крилаті ракети - 1455 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 20 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8525 (+33) од.;
  • спеціальна техніка - 891 (+2) од.

Фото: втрати ворога станом на 16.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

 

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни протягом минулої доби мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області, а також біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Як пише "Центр національного спротиву", російські терористи можуть незабаром розпочати "мобілізацію" серед цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, в тому числі, й Херсонській області. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна в Україні