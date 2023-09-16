ВСУ уничтожили еще 350 россиян и более 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 15 сентября, украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 271 790 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 16.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, украинские воины за прошедшие сутки имели успех в районе Клищеевки Донецкой области, а также у Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.
Как пишет "Центр национального сопротивления", российские террористы могут вскоре начать "мобилизацию" среди гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе, и Херсонской области.
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