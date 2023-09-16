ВСУ уничтожили еще 350 россиян и более 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 271 790 (+350) человек ликвидировано;

танков - 4616 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 8824 (+10) ед.;

артиллерийских систем - 5988 (+16) ед.;

РСЗО - 774 (+0) ед.;

средства ПВО - 521 (+0) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4738 (+24) ед.;

крылатые ракеты - 1455 (+0) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 8525 (+33) ед.;

специальная техника - 891 (+2) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 16.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, украинские воины за прошедшие сутки имели успех в районе Клищеевки Донецкой области, а также у Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Как пишет "Центр национального сопротивления", российские террористы могут вскоре начать "мобилизацию" среди гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе, и Херсонской области.