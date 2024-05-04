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ЗСУ знищили ще 1200 окупантів: які втрати Росії на фронті

Фото: ЗСУ знищили за добу ще 1260 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії на фронті перевищили вже 473 тисячі солдатів. Лише за останню добу українські захисники знищили 1260 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати Росії станом на 4 травня 2024 року складають:

  • особового складу - близько 473 400 (+1260) осіб,
  • танків - 7366 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 14156 (+27) од,
  • артилерійських систем - 12148 (+46) од,
  • РСЗВ - 1055 (+2) од,
  • засоби ППО - 788 (+2) од,
  • літаків - 348 од,
  • гелікоптерів - 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9611 (+31),
  • крилаті ракети - 2127 (+1),
  • кораблі /катери - 26 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16337 (+71) од,
  • спеціальна техніка - 2001 (+8).

 

Що ще відомо про втрати Росії

Варто зазначити, що Москва приховує втрати свої окупаційних військ на війні проти України. Міноборони РФ замовчує кількість вбитих на війні росіян, а також кількість знищеної техніки.

Західні партнери оцінюють втрати Росії у меншій кількості, ніж зазначає Україна. Наприклад, Франція заявляла, що РФ втратила 500 тисяч солдатів (150 вбитими). У Парижі назвали це "військовим провалом".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що втрати Росії складають 350 тисяч, але він не уточнив кількості вбитих військових РФ.

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