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ВСУ уничтожили еще 1200 оккупантов: какие потери России на фронте

Фото: ВСУ уничтожили за сутки еще 1260 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России на фронте уже превысили 473 тысячи солдат. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 1260 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие потери России по состоянию на 4 мая 2024 года составляют:

  • личного состава - около 473 400 (+1260) человек,
  • танков - 7366 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 14156 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 12148 (+46) ед,
  • РСЗО - 1055 (+2) ед,
  • средства ПВО - 788 (+2) ед,
  • самолетов - 348 ед,
  • вертолетов - 325 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9611 (+31),
  • крылатые ракеты - 2127 (+1),
  • корабли /катера - 26 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16337 (+71) ед,
  • специальная техника - 2001 (+8).

 

Что еще известно о потерях России

Стоит отметить, что Москва скрывает потери своих оккупационных войск на войне против Украины. Минобороны РФ умалчивает количество убитых на войне россиян, а также количество уничтоженной техники.

Западные партнеры оценивают потери России в меньшем количестве, чем указывает Украина. К примеру, Франция заявляла, что РФ потеряла 500 тысяч солдат (150 убитыми). В Париже назвали это "военным провалом".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что потери России составляют 350 тысяч, но он не уточнил количество убитых военных РФ.

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