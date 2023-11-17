ЗСУ знищили ще 1140 окупантів й майже 30 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 16 листопада, українські військові ліквідували ще 1140 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 316 760 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 17.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни розпочали наступ в районі кордону Донецької й Запорізької областей. Зокрема ЗСУ продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області, а також підтвердили нещодавні територіальні завоювання поблизу Роботиного.
Тим часом російські терористи посилюють протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, ймовірно, у відповідь на намір України провести взимку кампанію з перехоплення маршрутів постачання в тилових районах.
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