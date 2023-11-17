Бояться українських ударів. РФ посилює ППО у низці регіонів країни, - ISW

Росія посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, ймовірно у відповідь на намір України провести взимку кампанію з перехоплення російських маршрутів постачання в тилових районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що російська влада організувала патрулювання для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури для запобігання нападам. Також російський уряд почав фінансувати створення "територіальних ліній оборони" для областей, що межують з Україною.

За даними аналітиків, влада РФ також оновлює список усіх об'єктів критичної інфраструктури і важливі транспортні об'єкти, які вимагають захисту від низки загроз.

Центральний федеральний округ складається з 18 суб'єктів РФ, включаючи Брянську, Курську та Білгородську області, що межують з Україною.

Ключові висновки ISW :