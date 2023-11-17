ВСУ уничтожили еще 1140 оккупантов и почти 30 танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 16 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 316 760 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 17.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши воины начали наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей. В частности ВСУ продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области, а также подтвердили недавние территориальные завоевания вблизи Роботино.
Тем временем российские террористы усиливают противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом России, вероятно, в ответ на намерение Украины провести зимой кампанию по перехвату маршрутов снабжения в тыловых районах.
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