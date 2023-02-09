UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили розхвалений російськими пропагандистами БМПТ "Термінатор"

Фото: ЗСУ знищили розхвалений російськими пропагандистами БМПТ "Термінатор" (twitter.com.igorkushnarev2)
Автор: Сергій Пишкін

Російські пропагандисти розхвалювали на телебачені нібито невразливий БМПТ "Термінатор". Однак, ЗСУ розвінчали цей міф.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському російському ТБ хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою "Термінатор". Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити", - пише Гайдай.

Однак результат роботи наших захисників по російській бляшанці можна побачити на зображені нижче. Виявилось, що "Термінатор" не такий вже й "невразливий".

Фото: ЗСУ знищили розхвалений російськими пропагандистами БМПТ "Термінатор" (t.me/serhiy_hayday)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші воїни змусили російських окупантів тікати, кинувши зброю і поранених під Мар'їнкою Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні