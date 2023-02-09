Російські пропагандисти розхвалювали на телебачені нібито невразливий БМПТ "Термінатор". Однак, ЗСУ розвінчали цей міф.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському російському ТБ хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою "Термінатор". Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити", - пише Гайдай.

Однак результат роботи наших захисників по російській бляшанці можна побачити на зображені нижче. Виявилось, що "Термінатор" не такий вже й "невразливий".

Фото: ЗСУ знищили розхвалений російськими пропагандистами БМПТ "Термінатор" (t.me/serhiy_hayday)