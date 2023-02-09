Десантники влаштували окупантам "вогняний мішок". Ворог тікав, кинувши зброю та поранених

Українські десантники змусили російських окупантів тікати, кинувши зброю і поранених під Мар'їнкою Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Так, днями противник силами до взводу піхоти зробив спробу непомітно підійти до позицій одного з підрозділів військових, щоб різким штурмом захопити їх. Для цього ворожі бійці рухалися посадкою.

"Утім, повітряна розвідка вчасно помітила висування противника. Командиром десантного підрозділу було прийнято рішення трохи підпустити штурмовий підрозділ окупантів, аби той вийшов на добре пристріляну ділянку. По суті, противнику було завчасно підготовлено вогневий мішок", - йдеться в повідомленні.

Коли ворожа піхота зайшла у визначене місце, десантники відкрили по ній прицільний вогонь зі станкових гранатометів та кулеметів.

"Понісши численні втрати, окупанти втекли кидаючи зброю та поранених товаришів", - додали в ДШВ ЗСУ.