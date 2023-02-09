ВСУ уничтожили расхваленный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор"

Российские пропагандисты расхваливали на телевидении якобы неуязвимый БМПТ "Терминатор". Однако ВСУ развенчали этот миф.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Недавно орки на своем главном пропагандистском российском ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить", - пишет Гайдай.

Однако результат работы наших защитников по русской жестянке можно увидеть на изображении ниже. Оказалось, что "Терминатор" не такой уж и "неуязвимый".

Фото: ВСУ уничтожили одобренный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор" (t.me/serhiy_hayday)