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ВСУ уничтожили расхваленный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор"

Фото: ВСУ уничтожили одобренный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор" (twitter.com.igorkushnarev2)
Автор: Сергей Пышкин

Российские пропагандисты расхваливали на телевидении якобы неуязвимый БМПТ "Терминатор". Однако ВСУ развенчали этот миф.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Недавно орки на своем главном пропагандистском российском ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить", - пишет Гайдай.

Однако результат работы наших защитников по русской жестянке можно увидеть на изображении ниже. Оказалось, что "Терминатор" не такой уж и "неуязвимый".

Фото: ВСУ уничтожили одобренный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор" (t.me/serhiy_hayday)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины должны заставили бежать российских оккупантов, бросив оружие и раненых под Марьинкой Донецкой области.

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