ЗСУ знищили російську ракету Х-59 у Дніпропетровській області

Зазначається, що військовим вдалося знищити ворожу ціль у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.

Її знищив підрозділ Повітряного командування "Схід".

Повітряні атаки РФ

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі пролунав вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Нагадаємо, до цього масована повітряна атака російських окупантів по Україні була 8 січня. Тоді вибухи прогриміли в Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, у Хмельницькій області працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.