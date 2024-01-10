ЗСУ знищили російську ракету Х-59 у Дніпропетровській області

Сили оборони України сьогодні, 10 січня, знищили ворожу ракету в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".
Зазначається, що військовим вдалося знищити ворожу ціль у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.
Її знищив підрозділ Повітряного командування "Схід".
Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі пролунав вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.
Нагадаємо, до цього масована повітряна атака російських окупантів по Україні була 8 січня. Тоді вибухи прогриміли в Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, у Хмельницькій області працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.
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