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ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 в Днепропетровской области

Архивное фото: ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины сегодня, 10 января, уничтожили вражескую ракету в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что военным удалось уничтожить вражескую цель в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.

Ее уничтожило подразделение Воздушного командования "Восток".

Воздушные атаки РФ

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздался взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Напомним, до этого массированная воздушная атака российских оккупантов по Украине была 8 января. Тогда взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом.

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