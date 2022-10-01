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ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 та три безпілотники

Фото: ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 та три безпілотники (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу збили російський ударний вертоліт Ка-52. Також було знищено три безпілотники окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряних сил ЗСУ.

"За 30 вересня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено ворожий вертоліт Ка-52 і три безпілотники оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10")", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 1 жовтня, від початку повномасштабної війни Росія втратила вже 226 вертольотів та 1009 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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